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Firari Sedat Peker hakkında önemli gelişme!

Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın mağdurlarından Emrah Sarıtaş, avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede, Peker ve eşinin mal varlığına tedbir konulmasını talep etti.

AA10 Kasım 2021 Çarşamba 20:17 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 20:17
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Sarıtaş'ın avukatı Hakan Tunçkol, Anadolu Adalet Sarayına gelerek davanın görüldüğü 16. Ağır Ceza Mahkemesine Sedat Peker, eşi Özge Peker ve bazı sanıkların mal varlığına tedbir konulması ve mal varlıklarının müsadere edilmesi için hazırladıkları dilekçeyi sundu.

Peker ile eşinin alt ve üst soy dökümlerinin istendiği belirtilen dilekçede, bu şahısların birinci derecede akrabalarının gayrimenkul, hisse senedi ve nakit gibi varlıklarının tespit edilmesi talep edildi.

Dilekçede, "Söz konusu davada suçlamalar ve gerçekleşen zararın, müvekkilin mal varlığına yönelik olması, hukuki süreçte müvekkilin uğradığı zararın karşılanabilmesi ve menfaatlerinin korunması amacıyla isimleri geçen sanıkların suç konusu elde ettiği mal varlıklarının kaçırılmaması ve üçüncü kişilere devredilmemesi için ivedilikle tespit edilerek tedbir konulup, müsadere edilmesini saygıyla arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca dilekçede, Fikret Aydın ve eşi, Abdullah Süngü ve eşi, Eser Sarıtaş ile babası Erol Sarıtaş'ın da mal varlıklarına tedbir konulması istendi.

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