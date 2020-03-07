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Diyarbakır'da yakalanan firari terör şüphelisi tutuklandı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yakalanan firari terör şüphelisi tutuklandı.

AA07 Mart 2020 Cumartesi 10:16 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 10:16

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan aranan Ş.B'nin, ikamet ettiği Kırkpınar Mahallesi'ne bağlı Küpetaş mezrasına geleceği bilgisinin alındığı bildirildi.

Düzenlenen operasyonda Ş.B'nin yakalandığı ve adli makamlarca tutuklandığı kaydedilen açıklamada, zanlının 19 Şubat 2016'da Dicle ilçesinde ele geçirilen, 500 kilogram tuzaklanmış EYP, kalaşnikof, şarjör, 8 fişek, 4 uzaktan kumandalı pil bloku ve 3 EYP devre kartı bulunan patlatılmaya hazır araca öncülük ve gözcülük yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, iş birlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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