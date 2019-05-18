Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde sıcak çatışma

Öte yandan AA'nın geçtiği habere göre, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'nın, Azez ilçesinde konuşlu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin mevzilerine sızma girişimi üzerine çatışma çıktı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Tel Rıfat ve çevresinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, sabah erken saatlerde Azez'in güneyindeki Cibrin ve Kefer Kaşır bölgelerindeki cephe hatlarından ÖSO'nun kontrol alanına sızmaya çalıştı.

ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 5 ÖSO mensubu öldü.

Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarı sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden ÖSO hatlarına sızma girişimlerinde bulunarak saldırılar düzenliyor.