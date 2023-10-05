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Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde terör saldırısı: 4 polis, 2 asker yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Dabık Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 polis özel harekat ile 2 uzman çavuş yaralandı.

IHA5 Ekim 2023 Perşembe 22:50 - Güncelleme:
Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde terör saldırısı: 4 polis, 2 asker yaralı
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Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde bulunan Tel Rıfat yakınlardaki Dabık Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından 3 adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) saldırısı düzenlendi. Hain saldırı sonucu üs bölgesinde görevli 4 özel harekat polisi ile 2 topçu uzman çavuş yaralandı.

Yaralı polis ve askerlerden 2'si Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde, 4'ü ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

  • Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi
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  • terör
  • saldırı

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