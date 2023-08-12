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Fırat Nehri'nde acı olay! Baba-oğul kayboldu

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde kaybolan baba ve oğlu için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

IHA12 Ağustos 2023 Cumartesi 13:13 - Güncelleme:
Fırat Nehri'nde acı olay! Baba-oğul kayboldu
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Olay, Karkamış ilçesi Karşıyaka Mahallesi Altınbaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havada serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Necati K. (45) ve oğlu Muhammet K. (11), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşların kurtarma çabaları sonuçsuz kalırken, baba-oğul suyun içinde gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Serinlemek için girdikleri suda kaybolan baba ile oğlunu bulmak için çalışma başlatıldı. Öte yandan olayı duyarak bölgeye gelen baba ile oğulun yakınları ise sinir krizi geçirdi.

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