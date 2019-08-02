Fırat Nehri'nde kayboldu, 11 gün sonra cansız bedeni bulundu
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde kaybolan Edip Kılıç´ın, 11 gün sonra cesedi bulundu
- DHA
Birecik ilçesinde 22 Temmuz günü serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 5 çocuk babası Edip Kılıç, kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, Kılıç'ın bulunması için çalışma başlattı. Aramalara, Şanlıurfa ve Adıyaman emniyet müdürlüklerine bağlı su altı polisleri ve AFAD ekipleri katıldı. Su yüzeyinde ve altında yapılan aramalar sonuç verdi. Dün akşam saatlerinde Kılıç'ın, kaybolduğu yerin yaklaşık 12 kilometre uzağında, nehrin kıyısında cansız bedeni bulundu.
Edip Kılıç'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Birecik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı
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