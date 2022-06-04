Suriye'nin kuzeyine yönelik yapılacak beşinci harekat, güvenli bölgeleri birleştirmenin yanı sıra Münbiç'te kontrolün sağlanmasıyla Fırat'ın batısındaki PKK varlığına son verecek. Tel Rıfat'tan Amanoslara sızma girişimlerine set çekecek harekat, Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa'daki yarım milyona yakın Suriyelinin eve dönüşünü de hızlandıracak.

Suriye'nin kuzeyine yönelik beşinci harekat, yeni güvenli bölgeler oluşturmanın yanı sıra terör örgütü PKK'ya farklı darbeler de vuracak. Uzmanlar, operasyon için seçilen Tel Rıfat ve Münbiç'in kritik noktalar olduğunu vurguluyor. Teröristlerin, güvenliğin sağlandığı Afrin'e en çok Tel Rıfat'tan sızma girişiminde bulunduğu, bunun da Hatay'ı tehdit ettiği belirtiliyor.

FIRAT'IN BATISI TEMİZLENECEK

Münbiç'in denetim altına alınması, PKK'nın Amanoslara sızma girişimine de set çekecek. 2020'de İskenderun ve Amanoslarda etkisiz hale getirilen PKK'lı 4 teröristin Münbiç'ten 2 paramotorla havalanıp Türkiye'ye geçtikleri belirlenmişti. PKK, Amanoslarda orman yangınları da çıkartmıştı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Münbiç'te kontrolün sağlanmasıyla PKK'nın Fırat'ın batısındaki varlığı da son bulacak.

SURİYE'YE DÖNÜŞÜ HIZLANDIRIR

Bölgeyi önce DEAŞ, ardından PKK'nın kontrol etmesiyle Münbiç'ten Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa'ya yarım milyona yakın insan göç etmişti. Tel Rıfat'tan da İdlib ve Hatay'a göç etmiş 200 bine yakın Suriyeli sığınmacı bulunuyor. İstikrar ve güvenin sağlanması, bu insanların topraklarına dönüşünün önünü açacak. Suriyelilerin evlerine dönüşü hızlanacak.

HAREKÂT TRAFİĞİ

Tel Rıfat ve Münbiç'e harekat hazırlığı, Astana sürecini başlatan garantör ülkeler arasında diplomasiyi hızlandırdı. Ankara, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarını ağırlayacak. Önümüzdeki çarşamba "tahıl koridoru" gündemiyle Türkiye'ye gelmesi beklenen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Suriye sahasındaki son gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor. Söz konusu ziyarette Rus Bakana Türkiye'nin hassasiyetlerinin bir kez daha aktarılacağı belirtiliyor. Türkiye'nin önemli bir diğer konuğu ise İran'dan olacak. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin-Emir Abdullahiyan'ın da önümüzdeki hafta Türkiye'de olması bekleniyor. Tarihi henüz netleşmeyen görüşmede ana gündem maddesi Suriye'deki son gelişmeler olacak.