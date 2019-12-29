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MSB bu görüntülerle duyurdu! Fırkatenyler Cezayir'e intikal edecek

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki Türk fırkateyninin Oruç Reis’in anılması maksadıyla 7-10 Ocak 2020 tarihleri arasında Cezayir limanına intikal edeceği bildirildi.

29.12.2019  17:00 - Güncelleme: 29.12.2019  17:05
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TCG Göksu ve TCG Gökova isimli fırkateynlerden oluşan Deniz Görev Grubu'nun Cezayir'e intikal ettiği duyuruldu. Açıklamada iki fırkateynin Cezayir limanına yapacağı ziyaretin Oruç Reis anması için 7-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TCG GÖKSU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerimizden oluşan Deniz Görev Grubu; İtalyan fırkateyni ITS ZEFFIRO ile geçiş eğitimini müteakip, NATO Deniz Muhafızı Harekatına yardımcı destek faaliyetleri icra ederek Cezayir Limanına intikal etmektedir.
TCG GÖKSU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerimizin Büyük Türk Denizcisi Oruç Reis’in anılması maksadıyla 7-10 Ocak 2020 tarihleri arasında Cezayir Liman ziyareti yapılması planlanmaktadır."

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