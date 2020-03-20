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  • Fırsatçılar yine işbaşında: Polis koronavirüs sahtekarlarına geçit vermedi
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Fırsatçılar yine işbaşında: Polis koronavirüs sahtekarlarına geçit vermedi

İzmir polisi, korona virüs salgınını fırsata çevirmek isteyen sahtekarlara izin vermedi. Yapılan operasyonda, sahte dezenfektan yapmakta kullanılan 5 ton sahte etil alkol ele geçirildi.

IHA20 Mart 2020 Cuma 17:19 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 17:20
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Yapılan istihbarat çalışması sonucu, yüklü miktarda sahte etil alkolün sahte dezenfektan yapımında kullanılmak üzere kente getirildiğini öğrenen İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Pınarbaşı semtinde bulunan Ambarlar Sitesindeki bir depoya ve bir araca operasyon gerçekleştiren ekipler, 5 litrelik bidonlarda toplamda yaklaşık 5 ton sahte etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak, 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, ele geçirilen sahte etil alkole imha edilmek üzere el konuldu.

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