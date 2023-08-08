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  • Fırsatı kaçırmayan Kılıçdaroğlu'dan Akbelenlilere tehdit: İki elim yakanızda olacak
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Fırsatı kaçırmayan Kılıçdaroğlu'dan Akbelenlilere tehdit: İki elim yakanızda olacak

Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Akbelen ilçesindeki 'ağaç katliamı yapılıyor' provokasyonunu kaçırmayarak bölgeye girmişti. Olayın ardından provokasyonu öne süren eylemci bir grup, bugün gerçekleşen CHP Grup Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, açık açık Akbelenlileri tehdit ederek, ''Hayır' diyene eğer oy verirseniz iki elim yakanızda olur.' dedi.

8 Ağustos 2023 Salı 15:07 - Güncelleme:
Fırsatı kaçırmayan Kılıçdaroğlu'dan Akbelenlilere tehdit: İki elim yakanızda olacak
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Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri bölgesinde bulunan Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığını iddia eden eylemcilerin protestoları devam ederken bir grup eylemci bugün gerçekleşen CHP Grup Toplantısı'na katıldı.

PROTESTOCULARA TAM DESTEK

Grup toplantısındaki konuşmasının tamamını Akbelen'e ayıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eylemcilere destek olarak birlik mesajı verdi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Benim size sözüm var. Sizin her yerde her ortamda sözcünüz olacağım. Sadece ben değil her CHP'li, sadece milletvekilleri de değil, il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları hepsi sözcünüz olacak."

"OY VERİRSENİZ İKİ ELİMDE YAKANIZDA OLACAK"

Konuşmasının sonunda Meclis'te bugün yapılacak Akbelen görüşmelerine vurgu yapan Kılıçdaroğlu açık açık Akbelenlileri tehdit etti. Kılıçdaroğlu, "Hayır diyene eğer oy verirseniz iki elim yakanızda olur." dedi.

  • Kılıçdaroğlu tehdit ettiği sonuçsuz sokak eylemi
  • Provokasyon iddiaları Akbelenliler
  • CHP Grup Toplantısı Akbelen katliamı

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