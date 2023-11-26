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Fırtına ağaç devirdi, yollar trafiğe kapandı

Edirne'de şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler ilerlemekte büyük güçlük yaşarken, devrilen bir ağaç ise yaklaşık 5 saat boyunca yolun trafiğe kapatılmasına sebep oldu.

İHA26 Kasım 2023 Pazar 06:44 - Güncelleme:
Fırtına ağaç devirdi, yollar trafiğe kapandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Trakya'da şiddetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına hayatı felç etti.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış ve fırtına vatandaşlara büyük zorluk yaşattı. Kocasinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan bir ağacın yol ortasına devrilmesi sonucu yaklaşık 5 saat boyunca yol trafiğe trafiğe kapatıldı.

Ayrıca, rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaç otobüs durağının üstüne devrildi. Şehir içi otobüs durağında kimsenin olmaması ise büyük bir felaketin yaşanmasının önüne geçti.

Polis ekipleri, fırtına nedeniyle devrilen ağaç için cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.

  • Edirne yağış
  • fırtına etkisi
  • yol kapanması

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