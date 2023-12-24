Fırtına etkisiyle çatılar uçtu, araçlar hasar aldı

Ordu'da fırtına, bazı evlerin çatısının uçmasına ve araçlarda hasara neden oldu.

Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle Durugöl Mahallesi 1088 Sokak'ta bir evin çatısı uçtu.

Çatının üzerine düştüğü park halindeki iki otomobilin hasar gördüğü olay nedeniyle sokak araç girişine kapandı.

Koray Kuru, gazetecilere, arkadaşının dükkanında oturdukları sırada aşırı bir ses geldiğini ve dışarı çıktıklarında yan binanın çatısının uçtuğunu gördüklerini söyledi.

Kuru, çatının araçların üzerine geldiğini dile getirerek, "Bir iki araçta maddi hasar oldu. Şu an can kaybımız yok, başka bir şeyimiz yok çok şükür." dedi.

Bu arada, çatının yola düşme anı bir iş yerinin güvelik kamerası tarafından kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde de bir binanın çatısı uçtu, üç araçta hasar oluştu.

İlçenin bazı noktalarında elektrik kesintileri yaşanırken, farklı ilçelerde de çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri yaşandı.

Polis, itfaiye ve belediye ekipleri ise söz konusu noktalarda çalışma gerçekleştiriyor.