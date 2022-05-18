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Fırtınada devrilen ağaç seyir halindeki otomobilin üzerine düştü

Balıkesir'de şiddetli fırtına nedeniyle yıkılan ağaç, seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Sürücü Atakan Gökçe, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

DHA18 Mayıs 2022 Çarşamba 22:53 - Güncelleme:
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Balıkesir'de bugün saat 19.00 sıralarında başlayan fırtına yaklaşık 1,5 saat boyunca etkili oldu. Yaşamı olumsuz etkileyen fırtına sırasında Bandırma Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan tonlarca ağırlığındaki bir ağaç, Atakan Gökçe yönetimindeki 34 CAG 694 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Bursa'dan Balıkesir'e gittiğini söyleyen sürücü Atakan Gökçe, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Otomobilde ise büyük hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, yolu ulaşıma kapatarak güvenlik önlemi aldı. Otomobilin üzerine devrilen ağaç ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kesilerek kaldırdı. Temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü. (DHA)

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