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Fırtınada sürüklenen göçmenleri Türkiye kurtardı

Fırtınalı havada bir can salının sürüklendiğini tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, 8 kaçak göçmeni kurtardı.

DHA27 Nisan 2021 Salı 02:30 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 02:30
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 8 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesine 65 kilometre uzaklıkta kırsal kesimde bulunan Bozburun Mahallesi açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri fırtınalı havada can salının sürüklendiğini tespit etti. Can salına yaklaşan ekipler elbiseleri ıslanmış 2 çocuk, 2 kadın olmak üzere toplam 8 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirilen kaçakların Suriye uyruklu aynı aileden oldukları tespit edildi. Elbise ve yiyecek verilen kaçak göçmenler yapılan doktor kontrolünün ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçak göçmenlerin alınan ifadesinde, "Zodyak botumuz Yunanlılar tarafından el konuldu. Değerli eşyalarımızı alarak bizleri fırtınalı denize can salında bıraktılar" dedi.

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