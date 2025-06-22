Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İzmir'deki güncel eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda, hücre evlerinde barınan örgüt üyesi öğrencilere gizli şekilde götürüldükleri bazı Balkan ülkelerinde FETÖ'ye bağlılıklarını arttırmak için sözde "yoğunlaşma" denilen eğitim verildiği bilgisine ulaşıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik tespit edilen 9 hücre evi ve bu evlerle bağlantılı olan şüpheliler hakkında yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri koordinasyonunda 17 Haziran'da İzmir, Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli ve Denizli'de yakalanan 42 şüpheliden 27'sinin tutuklandığı operasyonda, örgütün hücre evlerinde gerçekleştirdiği faaliyetler mercek altına alındı.

Polis ekipleri, operasyon öncesinde, terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Polisin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen şüphelilerin ifadelerine göre, hücre evlerine yerleştirilen öğrenciler "referans" yoluyla belirlendi.

Daha önce örgütle bağlantısı olmamış ailelerin çocuklarının öncelikli olarak seçildiği, haklarında FETÖ'den soruşturma açılan ailelerin çocuklarının da örgüt evleri için alternatif olarak değerlendirildiği soruşturma kapsamında ulaşılan bilgiler arasında yer aldı.

"Referans"la örgüte önerilen öğrencilerle sosyal medya platformları aracılığıyla iletişime geçilerek mülakat yapıldığı, öğrencilerin birbirlerini tanımadığı ve ortak noktalarının bulunmadığı tespit edildi.

- TURİSTİK GEZİ ADI ALTINDA ÖRGÜT İDEOLOJİSİ EĞİTİMİ

Soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin turistik gezi adı altında öğrencileri, örgütsel eğitim için bazı Balkan ülkelerine götürdüğü bilgisine de ulaşıldı.

Öğrencilerin dikkati çekmemesi için farklı uçak şirketleri ve tarihlerde bilet alınıp yurt dışına çıkarıldığı, gittikleri ülkelerde firari FETÖ üyelerince karşılanan öğrencilerin örgütün finanse ettiği evlere yerleştirildiği belirlendi.

FETÖ mensubu öğrencilere, örgüte olan bağlılıklarını artırmak için "yoğunlaşma" denilen örgüt ideolojisiyle ilgili eğitimler verildiği tespit edildi.

Şüphelilerin ifadelerine göre, hücre evlerinin para aktarım merkezi olarak kullanıldığı da belirlendi.

Örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunan ya da tahliye edilmiş, FETÖ'ye aidiyetlerinin devam etmesi istenen kişilere finansman sağlamak için hücre evlerine para gönderildiği, evlerde bir süre tutulan ve gelen talimatla dağıtılması istenen paraların evin sorumlusu tarafından "kurye" olarak nitelendirilen ve kimliklerini gizleyen kişilere teslim edildiği soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler arasında yer aldı.

Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ firarisi örgüt mensuplarının zaman zaman hücre evlerinde kaldığı, bu dönemlerde herhangi bir takibe takılmaması veya iz bırakmaması için hücre evlerinin dijital cihazlardan arındırıldığı tespit edildi.

- FİŞLEMEYE DEVAM

Polis ekiplerince adreslerde ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemelerde, evlerde kalan ya da kalması planlanan kişiler hakkında örgütün "fişleme" kayıtlarına da ulaşıldı.

Örgütün öğrenciler hakkında bilgileri kayıt altına alarak, yapılan görüşmelerde "vazife alacağını düşünmedikleri kişiler" için görüş bildirdikleri, "evde kalmaya sıcak bakmayan ancak vazife almaya uygun adayları" ise fişlediği bilgiler tek tek soruşturma dosyasında yer aldı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, dosyada adı geçen FETÖ üyelerini de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.