İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2023 Perşembe / 4 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6766
  • EURO
    31,1755
  • ALTIN
    1805.98
  • BIST100
    7665.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fitch: ABD'nin bölgesel bankalarının finansman ve büyüme zorlukları 2024'te de devam edecek
Güncel

Fitch: ABD'nin bölgesel bankalarının finansman ve büyüme zorlukları 2024'te de devam edecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de bölgesel bankaların finansman ve büyüme zorluklarının 2024'te de devam edeceğini bildirdi.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 23:53 - Güncelleme:
Fitch: ABD'nin bölgesel bankalarının finansman ve büyüme zorlukları 2024'te de devam edecek
ABONE OL

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'li bankaların olumsuz faaliyet ortamının bölgesel bankaların karlılığı üzerinde orantısız derecede olumsuz bir etkiyle gelecek yıl da devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, faiz ortamının kısıtlayıcı olduğu, düzenleyici gerekliliklerinin arttığı ve sermaye maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde gelir artışına yönelik elverişli olmayan durumlar göz önüne alındığında ABD'li bankaların sermayelerini korumaları ve 2024'te beklenenden daha yüksek zararlar için karşılık ayırmalarının gerekeceği kaydedildi.

Fitch'in açıklamasında, bölgesel bankaların finansman ve büyüme zorluklarının 2024'te de devam edeceği vurgulandı.

İlk 20 bankanın toplam gelirinin çeyreklik bazda neredeyse yatay bir seyir izlediği, yıllık bazda ise yaklaşık yüzde 8 arttığı belirtilen açıklamada, net karlarının ise çeyreklik ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 20 yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, Bank of America, JPMorgan ve Wells Fargo gibi büyük bankaların ise güçlü performans sergileyerek yıllık bazda çift haneli kar artışı bildirdikleri anımsatıldı.

  • ABD bankaları
  • finansman zorlukları
  • büyüme sorunları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.