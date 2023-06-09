Fiyat belirlendi TMO alımlara başladı

Alımların başlamasıyla birlikte TMO'ya çiftçiler ürünlerini getirmeye başladı. Randevu sistemine göre alınmaya başlanılan hububatların bu yıl verimli olmasından dolayı çiftçinin yüzünün güldüğü belirtildi.

Buğday ve arpalarını traktörlerine yükleyerek TMO'ya gelen çiftçileri TMO'da ziyaret eden Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, bu yıl havaların yağışlı olmasından dolayı verimin oldukça güzel olduğunu ve açılanan fiyatların da çiftçileri oldukça memnun ettiğini söyledi.

Başkan Yaşar Özkan, "6 Şubat yaralarını sardığımız bu günlerde hasadın gayet güzel olduğunu verimin yüksek olduğunu akabinde Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyatlar çiftçimizi oldukça memnun etti. Bu fiyat çiftçimize moral ve motivasyon olmuştur. Cenabı Allah bize bu emekleri boşa bıraktırmasın. Çiftçimize hayırlı ve uğurlu olsun. Ofisimiz alım yapıyor, alım için çiftçimizin randevu alması gerekiyor. Bu randevuda günlerini bekleyip daha sonra ürünlerini getirip teslim edebilirler. Verim de şuana kadar 500'den aşağıya yok. Arpa fiyatları 7 bin TL, 500 TL de desteği var. Bu 500 TL desteği de tüccar alırsa ve faturalandırırsa 500 TL desteğinden faydalanacak. Buğday 8 bin 250 TL, bin TL de desteği var, eğer tüccardan bunu faturalandırıp teslim ederse bin TL destekten de faydalanabilir" diye konuştu.