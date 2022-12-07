Fiyat İstikrarı Komitesinde enflasyonla mücadele ve kredi uygulamaları ele alındı

Fiyat İstikrarı Komitesinin 7'nci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında, komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Nebati, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Komitede daha önce değerlendirdiğimiz üzere kasım ayında tepe noktasından gerileyen yıllık enflasyonun, beklentilerdeki iyileşme ile birlikte önümüzdeki dönemde daha da gerileyeceğini öngörüyoruz. Ayrıca, ihtiyatlı maliye politikalarının yanı sıra selektif kredi uygulamalarının sürdürülmesinin önemini vurguladık." ifadelerini kullandı.

- VATANDAŞLARIN ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK İLAVE ADIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığından komite toplantısına ilişkin yapılan açıklamada da öngörüldüğü üzere ekim ayında tepe noktasına ulaşan yıllık enflasyonun, küresel gelişmeler ve alınan tedbirler sayesinde kasım ayından itibaren düşüş eğilimine girdiği belirtildi. Açıklamada, "Piyasadaki enflasyon beklentilerinin son dönemdeki aşağı yönlü seyri, enflasyondaki ataletin zayıfladığına işaret etmektedir. Beklentilerdeki bu iyileşmenin de etkisiyle yıllık enflasyondaki düşüş, aralık ayından itibaren daha da belirginleşecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Komitede, girdi maliyetlerinin yanı sıra gıda fiyatlarındaki görünümün de detaylı ele alındığı vurgulanan açıklamada, öncelikle dar gelirli ve sabit ücretliler olmak üzere vatandaşların alım gücünü artıracak ilave adımların kapsamlı değerlendirildiği aktarıldı.

- FİYAT TAKİP SİSTEMİNDE YASAL ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Komitede, kalıcı fiyat istikrarı ve dengeli büyümenin devamı için ihtiyatlı maliye politikalarının yanı sıra selektif kredi uygulamasının sürdürülmesinin öneminin görüşüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fiyat İstikrarı Komitesinde daha önce alınan karar çerçevesinde fiyatların şeffaf bir şekilde izlenmesi amacıyla hayata geçirilmesi planlanan fiyat takip sisteminde yasal altyapı çalışmaları tamamlanmış olup uygulamanın kısa sürede devreye girmesi için teknik çalışmalar hızlandırılacaktır. Önümüzdeki süreçte komite tüm paydaşlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam edecektir."