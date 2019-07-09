Fiyata bakıp karar vermeyin

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), çocukları için özel okulları tercih edecek velilere, kurumsal yapı, akademik başarı, okul müfredatı, öğretmen profili, fiziki ve teknolojik altyapı gibi kıstasların bulunduğu 10 temel maddeye dikkat etmeleri uyarısı yapıldı. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, yeni eğitim öğretim döneminde çocuklarını özel okullara kaydettirmeyi planlayan veliler için 10 maddede dikkat edilmesi gereken temel unsurları anlattı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarının açıklamasının ardından okullarda kayıt dönemine girildiğine işaret eden Yıldız, bir eğitim kurumunu tercih nedenlerinin iyi ele alınması gerektiğini vurguladı. İlk kez özel okula çocuğunu gönderecek velilere tercih nedenlerine yönelik liste yapmasını öneren Yıldız “Bir özel öğretim kurumuna çocuğunu kaydettirmeyi düşünen veliler, neden devlet okulları yerine özel eğitimi tercih ettiği üzerine iyi bir irdeleme yapmalı, bunun nedenlerini belirlemeli. Yani ilk düğmenin doğru iliklenmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

KURUMSAL YAPI ÖNEMLİ

Yıldız “Her şeyden önce seçilecek özel okulun kurumsal yapısı çok temel ve belirleyicidir. İkincisi okulun akademik başarısı, öğrencileri için sağladığı burslar” dedi. “Bir kurum tercih edilirken mutlaka öğretmenleri hakkında bilgi alınması gerekiyor” diyen Yıldız, uygulanan öğretim programlarının iyi incelenmesinin önemine dikkati çekti. Okulun fiziki donamının önemine işaret eden Muammer Yıldız “Veliler daha çok fiyatın üzerinde duruyor. Halbuki bu alınan bir eşya, meta değil çocukların geleceği. Veliler bütün bu kıstasları sorguladıktan sonra en son fiyatı konuşmalı” dedi.