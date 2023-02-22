İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye devletlerin çatı gençlik kuruluşu olarak faaliyet gösteren ICYF, gençlerin uluslararası işbirliği içinde sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma vizyonuyla hükümetler ve farklı ülkelerden sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği için bir dizi etkinlik düzenliyor. 2021 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde gözlemci olarak yer alan ICYF, şimdi de dünyanın önde gelen liderlerini geleceğin liderleriyle bir araya getiriyor.



ICYF tarafından organize edilen Geleceğin Liderleri Yönetici Programı (Future Leaders Executive Program-FLEP) kapsamında devlet ya da hükümet başkanları, kıdemli bakanlar, saygın uluslar arası kuruluşların başkanları İstanbul'da tüm bir gün boyunca Chatham House kuralları çerçevesinde katılımcılarla buluşuyor.

Kamu kurum yöneticileri ve özel sektörden üst düzey yöneticilerden oluşan maksimum 30 kişinin katılımıyla sınırlı olacak program kapsamında dünya diplomasisi, uluslar arası ilişkiler gibi konular ele alınacak.

AVUSTURYA ESKİ CUMHURBAŞKANI HEİNZ FİSCHER İLE TAM BİR GÜN



Saat 09.00-18.00 arası Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de gerçekleşecek olan programın ilk konuğu 24 Şubat 2023 tarihinde Avusturya eski Cumhurbaşkanı Heinz Fischer olacak. 1983 ile 1987 yılları arasında Bilim Bakanı,1990-2002 yılları arasında da Avusturya Ulusal Konseyi Başkanı olarak görev yapan Fischer, 2004-2016 yılları arasında Avusturya Cumhurbaşkanı olarak hizmet verdi. Fischer, sabah kahvaltısından akşama kadar katılımcılarla sohbet toplantısı gerçekleştirecek.

DENEYİMLİ İNGİLİZ BAKAN HOON DA FLEP'E KONUK OLACAK



FLEP'in ikinci konuğu ise 25 Şubat 2023 tarihinde İngiltere eski Savunma Bakanı Geoffrey William Hoon olacak.Tonny Blair'in başbakanlığı döneminde 1999-2005 yılları arasında Savunma Bakanı olan Hoon, Gordon Brown hükümetinde 2005-2006 yıllarında Avrupa Bakanı, 2008-2009 yıllarında da Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. Program katılımcıları, deneyimli siyasetçiyle diploması, lojistik, ulaştırma ve ülkeler arası diyalog gibi bir çok konuda fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakalayacak.

ZANNİER VE LETERME MART AYINDA İSTANBUL'DA



Her ay iki isimle devam edecek olan FLEP'in Mart ayındaki konukları ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) eski Genel Sekreteri Lamberto Zannier ve eski Belçika Başbakanı Yves Leterme olacak.

Uzun yıllar BM Genel Müsteşarlığı görevinde bulunan Zannier, 2011-2017 yılları arasında AGİT Genel Sekreteri, ardından da 2017 - 2020 yılları arasında AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri olarak görev yaptı. FLEP kapsamında 24 Mart 2023'te ICYF'in konuğu olarak İstanbul'a gelecek olan Zannier, güvenlik, çatışmaların önlenmesi ve kriz yönetimi konularında çeşitli yayınların yazarıdır.

Belçika eski Başbakanı Yves Leterme de 25 Mart 2023'te ICYF'in konuğu olarak FLEP katılımcılarıyla bir araya gelecek.

FLEP'e katılım için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.