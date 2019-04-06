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Foça'da geri dönüşüm depolama alanında yangın

İzmir'in Foça ilçesinde geri dönüşüm depolama alanında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, bölgeden yükselen küller evlerin üzerine ve sokaklara yağdı.

  • İHA
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Edilen bilgiye göre, Kırsal Ilıpınar Mahallesi'nin ormanlık alanla çevrili Gölyüzü mevkisinde bulunan cüruf ve termik santral kül depolama alanında, sabahın erken saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangınla birlikte kimyasal maddeler içeren atıklar nedeniyle gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi. İtfaiye ekiplerinin 5 araçla müdahale ettiği yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebini belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Gencelli bölgesindeki evinden sabah 06.00 sularında gökyüzündeki dumanı, dışarı çıktığında da cüruf alanından alevlerin yükseldiğini gördüğünü belirten Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP) sözcüsü Bahadır Doğutürk bölgedeki sanayileşme ve kirliliğin insan yaşamını tehdit eder hale geldiğini söyledi. Bahadır Doğutürk, "Çevrede çok büyük bir alanın üzeri simsiyah dumanla kaplandı. Yeni Foça yönünden itfaiye araçları bölgeye intikal ediyordu. Bizde alana hareket ettik. Beş saati aşkın bir süre sonunda yangın kontrol altına alındı. Ancak dumanlar öğleden sonra olmasına rağmen hala devam ediyor. Sıkılan sularla zehirli atıklar yeraltı sularına karışmaya devam ediyor. Bölge sahipsiz. Yetkililer duruma acilen müdahale etmeli. Cüruf alanı ve çevreyi kirletici etkisi olacak yeni fabrikalar, tesisler kurulmasına izin verilmemeli. Kirlilik oluşturanların bölgeden çıkarılması sağlanmalı" dedi.

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