Fon vurgunu davasının tutuklu sanığı Seçil Erzan'ın yazışmaları, kurduğu sistemin ocak ayında çökmeye başladığını ortaya koydu. Erzan, "Diba" isimli biriyle 11 Ocak 2023 tarihli yazışmasında, üstlerinin "onlardan habersiz iş yaptığını anladığını" ve "Olayı büyütürlerse çok kötü olur" ifadelerini kullandı.

Yüksek kar vaadiyle 45 milyon dolarlık fon vurgununa imza atan Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın telefonu incelendi. Erzan'ın bazı mağdurlarla mesajlaşmalarının yer aldığı bilirkişi raporu soruşturma dosyasına eklendi. Raporda, Erzan'ın kendisiyle görüşmek isteyen mağdurları sürekli oyaladığı, bazı kişilerden para bulmasını istediği mesajlar yer alırken, banka yetkilileriyle ilgili bir yazışmanın tarihi dikkat çekti.

KONU BU İŞLERLE BAĞLANTILI

Raporda yer alan bir mesajlaşmada, Seçil Erzan zor durumda olduğunu belirterek "Diba" isimli birinden dua etmesini istiyor.

Yazışmanın tarihi ise 11 Ocak 2023.

Yeni Şafak'ın haberine göre, konuşmanın içeriği şöyle:

* SEÇİL ERZAN: Bugün bin şükür beklediğim şey geldi ama yetmiyor. Biraz daha gelmesi gerekiyor abla. Bir de işte bir konuda üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı, vermedim. Onlar da fark etti, bir de onu çözmem gerekiyor şimdi. Konu çok önemli, bu işlerle bağlantılı. Oradan bir sıkıntı çıkarsa her şey patlar. İnsanlıktan çıktım artık.

* DİBA: Allah'ım zorunlu olaya çevirsin. İnşallah hayırlısıyla sonlandırsın. Yarın bilgi veremez misin üstlerine?

ONLARDAN HABERSİZ İŞ YAPTIĞIMI FARK ETTİLER

* SEÇİL ERZAN: Onlara bir şey vermem gerekiyor, fark ettiler onlardan habersiz iş yaptığımı. Olayı büyütürlerse çok kötü olur.

*DİBA: Sence büyütürler mi?

* SEÇİL ERZAN: Bilmiyorum.

*DİBA: Tamam canım benim, bu akşam ona da okuyalım. Ben elimden geleni yapacağım, sen merak etme.

BANKANIN SAVCILIĞA BAŞVURDUĞU TARİH 7 NİSAN

Erzan'a para kaptıran bazı mağdurlar, kendisine ulaşamayınca 7 Nisan 2023'te bankaya başvurdu. Banka Erzan hakkında suç duyurusunda bulundu ve soruşturma başlatıldı. Erzan'ın yerini öğrenen banka yetkilileri, bu bilgiyi adli birimlerle paylaşmak yerine 8 Nisan'da Erzan'la temasa geçti. 8-9-10 Nisan'da banka Erzan'ı sorguladı. 11 Nisan 2023'te Çorlu'da gözaltına alınan Erzan, ardından ise tutuklandı.

SİSTEM 2021'DE VARMIŞ



Seçil Erzan'ın, kuzeni Tanın Yılmaz'ın eşi Merve Yılmaz'la yazışmaları da raporda yer aldı. Bu yazışmalarla, Yılmaz'ın ponzi sisteminden haberdar olduğu anlaşılıyor. Yılmaz 16 Şubat 2023 tarihinde Erzan'a "Yapılan her şey matematikseldir. (..) Sistemin genelinde sorun olduğunu düşünüyorum" diyor. Erzan ise "Genelde sorun yok ama bazı beklenmedik şeyler oldu" cevabını veriyor. 23 Şubat 2023'te Yılmaz'dan 300 bin dolar bulmasını isteyen Erzan, bu parayı bulamazsa birilerinin kendisini götüreceğini söylüyor. Yılmaz "sisteme bir daha kimseyi sokmayacağı" cevabını verince Erzan, "Merve sokarsan hayatımı kurtarırsın. Anneme kıyamıyorum. Yoksa bin defa ölmüştüm. Alıp götürürler beni" diyor. Konuşmanın devamında sistemin çok daha geçmişe dayandığı anlaşılıyor. Merve Yılmaz, Erzan'a "1,5 senedir kendini bu duruma atıyorsun, farkında mısın" diye çıkışıyor. Bu sözler, sistemin 2021 yılına uzandığını ortaya koyuyor.