Fondaş medyada yerel seçim paniği: Eldeki belediyeler de gidecek

Seçimlerde CHP ile İYİ Parti'nin yanında küçük ortakların da katıldığı ittifak büyük bir mağlubiyet alırken seçimler sonrası İYİ Parti'den koalisyondan kopmaya yönelik üst üste sinyaller geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP'den aldıkları 15 milletvekilini 'hayatının en büyük pişmanlığı' olarak tanımlarken Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı emeklilik çağrısı yaptı.

'SEÇİMLERE AYRI GİRELİM' TALEBİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu gibi isimler 14-28 Mayıs'taki seçimler sonrası ittifakın bittiğinin altını çizip İYİ Parti tabanında" seçimlere ayrı girelim' talebi olduğunu söyledi.

AKŞENER 26 AĞUSTOS'TA NEYİ AÇIKLAYACAK?

Bir yandan da gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamalara çevrildi. Kulislerde Akşener'in 26 Ağustos'ta sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" diyeceği, beldelerde bile seçime müstakil gireceklerini ilan edeceği konuşulmaya başlandı.

"İTTİFAK MECBURİYETİNİ REDDEDİYORUZ"

Öte yandan İYİ Parti Siyasi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural'ın "İttifaklara ne mecburuz ne de mahkumuz. Böyle bir mecburiyeti reddediyoruz. Türkiye'nin sorunlarının çözüm yeri genel seçimdir. iradenin değiştirilmesi gereken yer genel seçim. yerel seçimlerin siyasi sonucu olmaz" sözleri CHP'de rahatsızlık oluşturdu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İYİ PARTİ'YE REST

Yaşanan gerginlik henüz tazeyken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fondaş T24'e verdiği röportajda İYİ Parti'yi hedef aldı. Kılıçdaroğlu İYİ Parti'nin ayrı aday çıkarması durumunda İstanbul'u kaybetmeyeceklerini ifade ederken "Niye kaybedelim? Belediye başkanlarımız başarılı" dedi.

"AYRI GİRERLERSE ELDEKİ BELEDİYELER DE GİDECEK"

Bu gelişmelerin ışığında ittifaktaki durumu fondaş TELE 1'de yorumlayan Siyaset Bilimci Prof.Dr. Tanju Tosun çarpıcı ifadeler kullandı. Tosun "Eğer partiler tek başına seçime girerse geçen seçimdeki belediye başkanlıklarının bazılarının kaybedilmesi söz konusu. Kılıçdaroğlu da bu tabloyu görüyor" dedi.