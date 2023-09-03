14-28 Mayıs seçimlerinin ardından kaosun ve kavganın eksik olmadığı CHP'de son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman krizi patlak verdi.

ATADIĞI İSİM KRİZ ÇIKARDI

'Değişim' diyenlere boyun eğdirerek, koltuğunu sağlama alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir skandalı daha patlak verdi. Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı olarak Perinaz Mahpeyker Yaman'ı atadığı ortaya çıktı. Perinaz Mahpeyker Yaman'ın bu atamayı 27 Mayıs tarihinde sosyal medya hesabından "Bana onur duyduğum bu görevi layık gören sayın genel başkanım kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunarım Allah utandırmasın inşallah" ifadeleriyle duyurduğu görüldü.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET YAĞDIRMIŞTI: HAİN, KANI BOZUK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz dönemde sosyal medyada hesabından paylaşıma bulunan Yaman, "Yarın (Allah muhafaza) bu ülkede iç savaş çıkarsa, ülkeden ilk kaçanların başında Kemal Kılıçdaroğlu olur çünkü kanı bozuk" demişti.Geçtiğimiz dönemde sosyal medyada hesabından paylaşıma bulunan Yaman, "Yarın(Allah muhafaza) bu ülkede iç savaş çıkarsa, ülkeden ilk kaçanların başında Kemal Kılıçdaroğlu olur çünkü kanı bozuk" demişti.

YAMAN: CHP BU ÜLKENİN SORUNU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP'yi de hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Yaman bir diğer sosyal medya paylaşımında, "Bu ülkenin 3 büyük sorunu CHP, cemaat ve PKK'dır. Emin olun bu İsrail işbirlikçileri olmasaydı dünyanın en güçlü devletlerinden biri olurduk" demişti.

ATATÜRK DÜŞMANI

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den kovulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçitğimiz günlerde olay açıklamalarda bulunmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e karşı kin beslediğini savunan Tanju Özcan, "Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var. Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum." ifadelerini kullanılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Atatürk düşmanı olduğu ise dikkatlerden kaçmadı. Yaman'ın sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alarak, "Laikler hem maymundan geldik diyorlar hem de Atatürk atamız diyorlar, söyleyeceklerim bu kadar eklemek istediğiniz varsa buyurun söz sizin" demişti.

CHP YANDAŞLARI İSYAN ETTİ

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun atadığı danışman krize neden oldu. CHP yandaşları sosyal medya isyan etti.

CHP'DEKİ DANIŞMAN KRİZİ PATLAK VERDİ

Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken bu sefer de Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Cevdet Nasırlı gündeme geldi. Bilindiği üzere geçtiğimiz dönemlerde Cevdet Nasırlı "CHP katliam yaptı" paylaşımlarında bulunmuştu.

PAYLAŞIMLARI APAR TOPAR SİLMİŞTİ

Birçok paylaşımında CHP'nin geçmişte katliam yaptığını savunan Nasıranlı Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK ile iş tuttuğuna dikkat çekmişti. Paylaşımların ortaya çıkmasının ardından Nasıranlı apar topar tweetlerini tek tek silmişti.

O paylaşımlardan bazıları şu şekilde;.



KILIÇDAROĞLU'NA FETÖ VE PKK GÖNDERMESİ

Nasıranlı'nın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu FETÖ ve PKK ile iş tutmakla suçladığı da görüldü.

İMAMOĞLUCU HALK TV DANIŞMAN AVINA ÇIKTI!

CHP'deki danışman krizi tartışmaları sürmeye devam ederken dikkat çeken bir diğer detay ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultay öncesi sıkıştırmak isteyen Ekremci medyanın harekete geçmesi oldu.