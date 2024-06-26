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Forbes açıkladı! 'Servetini kendi kazanan dolar milyarderleri' listesindeki tek Türk Hümeyra Gökçen Keskin oldu

Forbes dergisinin servetini kendi kazananlar listesine Türkiye'den giren tek kişinin Agrotech'in sahibi Hümeyra Gökçen Keskin olduğu açıklandı. Keskin'in servetini 1,1 milyar dolar olduğu açıklandı.

IHA26 Haziran 2024 Çarşamba 17:15 - Güncelleme:
Forbes açıkladı! 'Servetini kendi kazanan dolar milyarderleri' listesindeki tek Türk Hümeyra Gökçen Keskin oldu
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2023 yılı dolar milyarderleri listesinde 2 bin 871 kişi bulunan Forbes dergisinde bu milyarderler arasında kadın milyarder sayısının 369 olduğu açıklandı. Dolar milyarderleri listesinde servetini kendi kazananların oranı ise yüzde 3,6 olarak açıklandı. Türkiye'den bu listeye giren tek kişi ise 1,1 milyar dolarlık piyasa değeri bulunan serveti ile Agrotech'in sahibesi Hümeyra Gökçen Keskin oldu.

LİSTENİN BAŞINDA TÜRKİYE'DEN KİM VAR?

Ünlü ekonomi dergisi tarafından her yıl açıklanan dolar milyarderleri listesine Türkiye'den 27 dolar milyarderi listeye girdi. Murat Ülker 5 milyar dolarlık serveti ile listenin başında yer aldı. Bu yılki yayınlanan milyarderler listesi, dünya çapındaki milyarderlerin sayısının da servetlerinin de arttığını gösterdi.

ELON MUSK İKİNCİ SIRADA

Milyarder sayısı geçen yıla kıyasla 141 kişi artışla 2 bin 781'e çıkarak rekor tazeledi. Milyarderlerin toplam servetleri de 2 trilyon dolar artışla 14,2 trilyon dolara yükseldi. Lüks eşya devi LVMH'nin Üst Yöneticisi Bernard Arnault, 233 milyar dolarlık servetiyle ikinci kez dünyanın en zengin kişisi olarak listenin başında yer aldı. Elon Musk 195 milyar dolarlık servetiyle listesinin ikinci sırasında yer alırken, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 194 milyar dolarlık servetiyle üçüncü oldu.

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