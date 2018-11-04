Foseptik çukurunda patlama, park halindeki araç zarar gördü

Olay, Mümine Hatun Mahallesi 1477 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kaldırımda bulunan ve üzeri betonla kapakla örtülen foseptik çukurunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük gürültüye neden olan patlamanın ardından foseptik çukurunun üzerindeki kaldırım taşları çevreye saçıldı. Patlamanın ardından evin önünde Osman Kolyiğit’e ait 70 DR 423 plakalı otomobilin üzerine ve camlarına kaldırım taşları isabet etti. Camları kırılan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Gürültüyle birlikte dışarıya çıkan otomobil sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Araçta ve foseptik çukurunda inceleme yapan polis, çukura pis sularını bırakan 3 evin gider borusundan incelenmek üzere numune aldı.

Aracın sahibi Osman Kolyiğit, “Bir saat önce bir koku gelmişti, benzin kokusu gibiydi. Daha sonra bir patlama sesi duydum. Dışarı çıktığımızda aracımız bu haldeydi. Ondan sonra polise haber verdik. Patlamaya sebebiyet veren kişilerden şikayetçiyim. Arabayı krediyle almıştım” dedi.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.