Ara Güler'in vasiyeti üzerine mezarına memleketi Şebinkarahisar'dan toprak getirildi
Fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in vasiyeti üzerine memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak getirilerek mezarına döküldü.
- İHA
90 yaşında hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in vasiyeti yerine getirildi. Güler'in memleketi Şebinkarahisar'dan toprak getirilerek mezarına dökülmesini istediği öğrenildi. Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, bugün Güler'in cenaze törenine memleketinden getirdiği bir kavanoz toprakla katıldı.
Cenaze töreninin ardından Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, Güler'in mezarı üzerine memleketten getirdiği toprağı döktü. Yılancı'nın Şebinkarahisar'da kavanoza toprak koyduğu anlarda kaydettiği görüntüler yayınlandı.
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