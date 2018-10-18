Fotoğraflarıyla yaşayacak
Ara Güler, arkasında 2 milyonu aşkın fotoğraf karesi bırakarak 90 yaşında sevenlerine veda etti. Fotoğrafın usta ismi, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Tedavi gördüğü hastanede kalbi iki kez duran ve yeniden çalıştırılarak yoğun bakıma alınan 90 yaşındaki fotoğrafın efsane ismi Ara Güler, önceki gece hayatını kaybetti. Türkiye’de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Güler’in vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Güler’in cenazesi, yarın İstanbul’da defnedilecek. Ara Güler için ilk tören saat 12.00’de Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde düzenlenecek. Ardından ustanın cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
EVRENSEL BİR DEĞER
Güler’in öğrencisi, ünlü fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral “Açıkça söylemek gerekirse bir ustamı, bir babamı kaybettim diyebilirim. 17 yaşından itibaren onu tanıdım ama onun yaşında onun fotoğraflarıyla dünyayı ve Türkiye’yi keşfetmeye başlamıştım. Bende çok emeği geçti Allah rahmet eylesin. Ara Güler sadece Türkiye’nin bu coğrafyanın değil, dünyanın kaybettiği bir değerdir. O evrensel bir değerdi” diye konuştu.
YERLİ OLANI İSTEDİ
Ara Güler, iki ay önce 90. yaş gününde şöyle konuşmuştu: “Yaşımı söylemem ayıp olur. Yaş 90 oldu. Etrafıma baktım bir makina var elime tutturdular. Ne işe yarıyor dedim fotoğraf çekiyor dediler. Sonra fotoğrafçı oldum. 60 yıllık fotoğrafçıyım. Fotoğrafçılık güzeldir. Denize bakın maviyi bulun. Ben Recep Tayyip Erdoğan’ı severim tutarım kendisini. Biz artık yerli olanı bizim olanı istiyoruz. Bizden çıkmış olanı istiyoruz. Belçika, Hollanda yok bilmem ne biz Osmanlıyız biz 1200 yıldır varız. Diğer konuştuğumuz memleketler daha 200 yıllık. Artık bizim olanı istiyoruz.”
Erdoğan: Saygıyla yad edilecek
Başkan Erdoğan, Ara Güler’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı: Büyük sanatçılar, vefatlarından sonra eserleriyle yaşamaya devam ederler. Objektifiyle tarih yazan Ara Güler’i de, işte böyle bir büyük sanatçı olarak görüyorum. Kendisine Master of Leica unvanı da verilmiş olan Güler, dünyanın önemli haber ajansları ve yayınlarında ülkemizi en iyi biçimde temsil etmiştir. Alfred Hitchcock’tan Picasso’ya birçok tarihi kişiyle gerçekleştirdiği foto röportajlar, asla hafızlardan silinmeyecektir. Eserlerinin yanı sıra, kıymetli bir insan olarak hayatımızda bıraktığı derin izlerle de daima saygıyla hatırlayacağız. Yakın geçmişte objektifine yansıma mutluluğunu yaşadığım değerli sanatçımızın vefatından duyduğum derin üzüntüyü bir kez daha ifade ediyor, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Türkiye’nin gözü oldu
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Dünyaca ünlü pek çok ismi objektifine konuk eden sanatçımız, belge niteliği taşıyan fotoğraflarla bizlere önemli bir hafızayı miras bıraktı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Her ne kadar kendini fotoğraf sanatçısı değil de foto muhabiri olarak tanımlasa da fotoğraf sanatının dünyadaki en büyük isimlerinden Ara Güler’in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Ruhuyla var olan Ara Güler’in kadrajından Türkiye’yi ve insanımızı görmek büyük keyifti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Duayen fotoğrafçımız Ara Güler, ardında gençlerimize örnek olacak nice eserler bırakarak aramızdan ayrıldı.
Picasso’yu da çekti Aşık Veysel'i de
Kendisini “Her zaman biz fotoğrafçı değiliz, foto muhabiriyiz” diye tanımlayan Ara Güler, 1950’de başladığı mesleğinde birçok ilke imza attı. İstanbul’da 16 Ağustos 1928’de doğan, lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalışırken yönetmen ve oyun yazarı olma hayaliyle Muhsin Ertuğrul’un tiyatro kurslarına devam eden Güler, 1950’de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başladı. UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne kaydedilen Aydın’ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas Antik Kenti, Ara Güler’in 1958’de çektiği fotoğraf sayesinde ortaya çıktı. 1962’de ‘Master of Leica’ unvanını kazandı. Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak gösterilen Güler, aralarında Winston Churchill, Indira Gandi, Alfred Hitchcock, Salvador Dali ve Picasso’nun bulunduğu birçok ünlü ile röportajlar yaparak fotoğraflarını çekti. Güler, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne de layık görülmüştü.
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