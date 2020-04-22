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Fotoğraftaki 5 kişiye 15 bin TL ceza kesildi, 12 kişi aranıyor

ELAZIĞ'da, 17 kişinin çektiği fotoğrafı sosyal medyada tespit eden polis ekipleri, fotoğraftaki kimliği tespit edilen 5 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 15 bin 750 lira para cezası kesildi.

DHA22 Nisan 2020 Çarşamba 10:19 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 10:19
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Elazığ'da, H.E., beraberindeki 16 arkadaşıyla bir iş yeri önünde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen fotoğrafla ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, fotoğraftaki 17 kişiden kimliğini belirlediği H.E., O.P., B.E., T.E. ve E.T.E.'ye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kişi başına 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 15 bin 750 lira para cezası uyguladı.

Polis ekiplerince fotoğraftaki diğer 12 kişinin kimlik tespit çalışması sürüyor.

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