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FOX TV'nin algı operasyonu ifşa oldu: Devleti karalama provokasyonu yapıyorlar

FOX TV'nin algı operasyonuna vatandaş tepki gösterdi. Depremden en çok etkilenen Adıyaman'da provokatif haberler yapmaya çalışan FOX TV'yi kayıt altına alan bir vatandaş, konuşan muhtarların, vatandaşların önceden bilgilendirildiğini, ne söyleyeceklerinin bile belirtildiğini söyledi.

5 Nisan 2023 Çarşamba 02:16 - Güncelleme:
FOX TV'nin algı operasyonu ifşa oldu: Devleti karalama provokasyonu yapıyorlar
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Fox TV, deprem bölgesindeki provokatif haberlerine bir yenisini eklemek isterken, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmadığı şeklinde algı oluşturmak isteyen FOX TV, bölgedeki bir vatandaş cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde FOX TV'ye isyan ederken, bir başka vatandaş ise, 'Millet ala ala koyacak bir yer bulamıyor. Ağzımı bozacağım şimdi.' diyerek FOX TV'ye tepki gösterdi.

FOX TV ALGI OPERASYONU PEŞİNDE

FOX TV, 14 Mayıs seçimlerine gidilirken algı operasyonlarına daha da hız verdi. Deprem bölgesinde provokasyon peşinde koşan FOX TV'yi bir vatandaş kayda alarak ifşa etti.

"SEÇTİKLERİ ADAMLARLA DEVLETİN KURUMLARINI KARALAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Vatandaş, telefonla yaptığı kayıtta, FOX TV'nin yaptıklarını şu şekilde aktarıyor:

FOX TV muhabirleri gelmiş, önceden adamlarını belirledikten sonra, devletin kurumlarını bütün kurumlarını karalamak istiyorlar. İnsanları seçiyorlar, ön konuşma yaptırıp, ondan sonra çekim yapıyorlar. Yandaş muhtarlar bulup devleti karalama provokasyonu yapıyorlar.

"HER ŞEYİMİZ VAR"

Bir başka depremzede vatandaş ise, provokasyona şöyle tepki gösterdi:

Millet ala ala, koyacak yer bulamıyor. Her şeyimiz var.

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