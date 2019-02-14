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FOX TV'nin Ankara eski temsilcisi Bozkurt hakkında FETÖ soruşturması başlatılması talep edildi

FOX TV'nin eski Ankara temsilcisi Sedat Bozkurt’un 2015 yılında FETÖ gezisine katıldığı iddiasına ilişkin hakkında FETÖ soruşturması başlatılması talep edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait Asya Arama Kurtarma Sağlık ve Acil Yardımlar Derneği çalışanı Osman G., İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen bir dava kapsamında ifade verdi. Osman G. ifadesinde FOX TV'den kısa süre önce ayrılan Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt hakkında da bomba bir iddiada bulundu. Osman G., "2015'te Halil Soylu'nun ajansı tarafından Kuzey Irak'ta bir gezi düzenlendi. Bu geziye Today's Zaman gazetesinden Abdullah Bozkurt katıldı.
 
Sabah'ın haberine göre; FOX TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt isimli şahıs özel olarak davet edildi. Bugün gazetesinden avukat olan bir kişi daha vardı. Şu an ismini hatırlamıyorum. Ben fotoğrafçı olduğum için bu gezide vardım. Kuzey Irak'ta yetimhane açılışı gerçekleşecekti. FOX TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt bu geziye davet edildi ve özellikle bu şahsın masrafları, tüm harcamaları karşılandı. Kendisine ekstra bir para verilip verilmediğini bilmiyorum ancak bu şahıstan Türkiye'ye döndüğü zaman açılışı yapılan örgüte ait yetimhaneyi öven yazı yazılması istenildi" dedi. Geziyi organize eden ajans sahibi Halil Soylu'nun özellikle FETÖ'nün medya yapılanmasında yurt dışına farklı gruplardan ve farklı görüşlerden insanları bir araya getirdiğine dikkat çeken Osman G., "Onlara bir miktar para vererek örgüt adına faaliyet göstermesini istiyordu" dedi.
 
ADI GEÇENLER SORUŞTURULACAK
 
Osman G.'nin davasının yürütüldüğü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılarak ifadede adı geçen şüpheliler hakkında soruşturma başlatılması istenildi. Bilindiği gibi FOX TV Haber Müdürü olarak görev yapan Ercan Gün de FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gün'ün 2 bin 521 kez ByLock'a girdiği, bunun bin 231'inin FOX TV stüdyosundan gerçekleştiği belirlenmişti.

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