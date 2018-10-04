FOX TV’nin şehir hastanelerini karalamak için yayımladığı kurgu habere ceza geldi

Spiker İsmail Küçükkaya'nın eşine uyguladığı şiddet ile gündeme gelen FOX Haber yalan haberden dolayı RTÜK'ten ceza aldı. FOX Ana Haber'de şehir hastanelerini karalamak için yayınladıkları kurgu habere "Doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" ilkesi doğrultusunda para cezası kesildi.

Haziran ayında FOX Ana Haber'de şehir hastanelerini karalamak için yapılan Mersin Şehir Hastanesi haberinin yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Yalan habere Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) ceza geldi. RTÜK, FOX Ana Haber Bülteni'nde Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yer alan bir haberin "Doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmüne aykırılık teşkil etmesi sebebiyle kanala idari para cezası verdi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde vatandaşlara hizmet veren Şehir Hastaneleri ile ilgili kara propaganda yapmak isteyen FOX Haber Merkezi yalan haberini Mersin Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirdi.

SAĞLIKLI ADAMI SAKAT YAPTILAR

Kurgu haber yapmaya çalışan Fatih Portakal, hastanelerin büyüklüğünden dert yanıp hastaların Mersin Şehir Hastanesi içinde ulaşımda zorlandığını iddia etti. Haberde koltuk değnekleri ile görülen hastanın, aslında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastaneye başvurduğu tedavisinin ardından taburcu edildiği, koltuk değnekleri olmadan da yürüdüğü ortaya çıktı. Görüntülerde röportaj esnasında koltuk değnekleriyle görülen, güvenlik kameralarında ise değneksiz yürüyen Kemal Alp Köker kendisinin tuzağa düşürüldüğünü açıkladı. Köker oturduğu sırada cep telefonuyla görüntü alan ve soru soran kişileri hastane personeli sandığını belirtti.

Kurgu haberde, kendi isteğiyle yürümeyi tercih eden bir vatandaşın, şehir hastanesinde "yürüme çilesi" anlatılıyordu. Oysa hastanede hasta arabaları bekliyordu.

(Sabah)