28 Nisan 2020 Salı 09:20 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 09:20

İsveç’te koronavirüs teşhisi konmasına rağmen tedavi edilemeyerek eve gönderilen Emrullah Gülüşken’in ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmesi gündemdeki yerini korurken, bir sevindirici haber de Konya’dan geldi.

Fransa'nın Lyon kentinde yaşayan Zekeriya Kılınç (33), çalıştığı iş yerinde kalbi durunca kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınıp, yaşam destek ünitesine bağlandı. Fransız doktorların beyin ölümünün gerçekleştiği ileri sürerek imza istediği aile, Türk Konsolosluğu ile irtibata geçti. Konsolosluk yetkilileri ise Kılınç'ın beyin ölümünün gerçekleşmediğini öğrendi. Bunun üzerine Kılınç, on gün önce Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Konya'ya getirilerek tedaviye alındı.

"FRANSA'DA ÖLMESİNE GÖZ YUMARLARDI"



Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre üç çocuk babası 33 yaşındaki Zekeriya Kılınç gözlerini açtı. Konya Numune Hastanesinde tedavi gören kardeşinin sağlık durumu hakkında konuşan İlyas Kılınç şunları söyledi: "Kardeşim pazar günü gözünü açtı. Bu yeni bir gelişme ama henüz kendinde değil. Vücut direnci artıktan sonra ilaçlı tomografi yapacaklar. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur. Türkiye kardeşimi getirmeseydi Fransa'da ölmesine göz yumarlardı. Türkiye büyüklüğünü bir defa daha gösterdi."

"FRANSA'DA ŞU ANDA TEK BİR İNSAN İÇİN KALDIRILAN UÇAK KONUŞULUYOR"

Ağabey İlyas Kılıç, İsveç'ten getirilen Kovid-19 hastası Emrullah Güleşken'in de hastaneye kabul edilmediğine dikkat çekerek Fransa'da şu anda kardeşi için kaldırılan uçağın konuşulduğunu söyledi: Kılıç şu ifadeleri kullandı: "Oradaki ailenin derdine çok kısa bir sürede cevap verdi. İsveç’te de hastayı ‘Hastaneye kabul etmeyeceğiz’ demişler, evden hava limanına nakline ambulans tahsisi etmemişler. Türkiye ise tek bir vatandaşı için uçak kaldırıyor. Türkiye Cumhuriyeti’ne sonsuz teşekkür ederiz, minnettarız. Türkiye’nin tek bir vatandaşı için uçak kaldırabilecek güçte olduğunu kabullenemiyorlar. Şu an Fransa’da Türkiye’nin tek bir vatandaşı için, hava sahası kapalı olduğu halde Fransa’ya ambulans uçak göndermesi ve hastayı alıp Türkiye’ye getirmesi konuşuluyor."