İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,7789
  • EURO
    28,1017
  • ALTIN
    1587.66
  • BIST100
    7625.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fransa mahkemesi, mahkumlara insanlık dışı muamele yapıldığı gerekçesiyle devleti suçlu buldu
Güncel

Fransa mahkemesi, mahkumlara insanlık dışı muamele yapıldığı gerekçesiyle devleti suçlu buldu

Hapishanelerdeki doluluk oranının yüksek seyrettiği Fransa'da mahkeme, Perpignan hapishanesindeki mahkumların haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle devleti suçlu buldu.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 17:04 - Güncelleme:
Fransa mahkemesi, mahkumlara insanlık dışı muamele yapıldığı gerekçesiyle devleti suçlu buldu
ABONE OL

Ulusal basında yer alan habere göre, Fransa'da Montpellier İdari Mahkemesi, Fransa cezaevleri genel kontrolörü yıllık raporuna dayanarak verdiği kararda devleti suçlu buldu.

Mahkeme, erkekler koğuşunda doluluk oranının yüzde 280'e çıktığı Perpignan hapishanesinde, mahkumlara "insanlık dışı ve küçük düşürücü" muamelede bulunulduğunu, hapishane hizmetleri ve barınma koşulları nedeniyle tutukluların yaşam hakkının ve kötü muameleye maruz kalmama hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Uluslararası Hapishaneler Gözlemevi'nin (OIP) Fransa bölümü avukatı Matthieu Quinquis, hapishanedeki bazı gardiyanların tutukluları aşağıladığını ve zaman zaman onlara yemek vermediğini söyledi.

Mahkeme, 300'den fazla mahkumun bulunduğu 36 yıllık hapishanede koşulların iyileştirilmesi için devleti acil önlemler almaya çağırdı.

11 Mayıs'ta yayımlanan Fransa cezaevleri genel kontrolörü yıllık raporunda Perpignan hapishanesinde tutukluluk koşullarına ilişkin uyarıda bulunulmuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) temmuz ayında, Fransa'ya hapishanelerde kapasitesinin üstünde mahkum bulundurmaktan ceza vermişti.

Fransa'da hapishanelerdeki yoğunluk son yıllarda artarken, Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son veriler cezaevi sistemi içinde doluluk oranının yüzde 122'ye çıktığını göstermişti.

  • hapishane doluluk oranı
  • mahkum hakları ihlali
  • Fransa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.