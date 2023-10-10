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Fransa Nijer'deki askerlerini geri çekiyor

Nijer'de konuşlu Fransız askerleri, askeri hükümetin talebiyle ülkeden ayrılmaya başladı.

AA10 Ekim 2023 Salı 14:27 - Güncelleme:
Fransa Nijer'deki askerlerini geri çekiyor
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Askeri hükümetten yapılan açıklamada, ülkede konuşlu Fransız askerlerinden ilk grubun bugün itibarıyla Nijer güvelik güçlerinin nezaretinde ayrılmaya başladığı kaydedildi.

Nijer'de konuşlu yaklaşık 1400 Fransız askerinden ilk etapta 400'ünün ülkeden ayrılması bekleniyor.

Nijer'de, 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri hükümet, Fransa ile tüm askeri anlaşmaları feshetmiş ve Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını talep etmişti.

Bu talebin akabinde Fransa, askerlerini yıl sonuna kadar çekeceğini açıklamıştı.

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