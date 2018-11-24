Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Fransa, sömürge döneminden kalma Benin'e ait 26 sanat eserini iade edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde sömürge döneminden kalma Benin'e ait 26 sanat eserini iade edeceğini belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, sanat tarihçisi Benedicte Savoy ile Senegalli yazar ve akademisyen Felwine Sarr'in Afrika ülkelerine ait sanat eserlerinin iade edilmesi için hazırladığı raporu Macron'a sundu. 

Macron, Fransa'da sömürge döneminden kalma Benin'e ait 26 sanat eserini iade edeceğini ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Macron, gelecek yılın ilk çeyreğinde sanat eserleri ile ilgili "değişim politikasını" belirlemek için Avrupalı ve Afrikalı ortaklarını Paris'e davet etti.

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, iki yıl önce ülkesine ait eserlerin iadesi için Fransa'ya resmi talepte bulunmuştu.

Macron, geçen yıl Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Afrika'ya ait eserlerin Afrikalı ülkelerde de değer görülmesi gerektiğini ve beş yıl içinde bu eserlerin iade edilmesi için şartların oluşmasını istediğini söylemişti.

Benin'in UNESCO Daimi Temsilci Büyükelçi Irenee Zevounou'ya göre, Fransa'da Benin'e ait 4 bin 500 ile 6 bin arasında eser bulunuyor.

Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısı ve kuzeyinde 20'den fazla ülkede hakimiyet kurdu. Afrika'nın yüzde 35'i, 300 yıl boyunca Fransa'nın kontrolünde kaldı.

Senegal, Fildişi Sahili ve Benin gibi ülkeler o yıllarda Fransa'nın köle ticaret merkezleri olarak kullanıldı ve bölgedeki tüm kaynaklar sömürüldü. Fransa'nın dünya savaşlarında bağımsızlık vaadiyle kendi saflarında savaştırdığı ülkelerin başlattığı ayaklanmalar şiddetle bastırıldı. Bölgede beş asır süren kolonyal dönemde ve bağımsızlık savaşlarında 2 milyondan fazla Afrikalı hayatını kaybetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sultanbeyli´de eczacıya ölümüne dayak kamerada

Sultanbeyli´de eczacıya ölümüne dayak kamerada

2019 memur emekli maaşları enflasyona göre zamlı liste polis öğretmen hemşire maaşı kaç para

2019 memur emekli maaşları enflasyona göre zamlı liste polis öğretmen hemşire maaşı kaç para

Maç değil antrenman! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Maç değil antrenman! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

ABD'de 'Kara Cuma' çılgınlığı soğuk dinlemedi

ABD'de 'Kara Cuma' çılgınlığı soğuk dinlemedi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA