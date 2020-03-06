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Güncel

Fransa'da bir Türk koronavirüsten hayatını kaybetti

Fransa'nın Soissons şehrinde koronavirüsten bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği duyuruldu.

06 Mart 2020 Cuma 17:37 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 17:40

Çin'den yayılmaya başlayan koronavirüs dünyada hızlı yayılırken son kurbanı Fransa'da yaşayan bir Türk oldu. Fransa'nın Soissons şehrinde 66 yaşındaki Türk vatandaşı H.B.'nin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi. 

EŞİ VE 3 OĞLU KARANTİDA

Cumartesi gününden bu yana solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve 3 oğlu ile eşinin karantina altında olduğu öğrenildi.

CENAZENİN ÜLKE DIŞINA ÇIKARILMASINA İZİN VERİLMİYOR

Fransa'nın cenazenin ülke dışına çıkmasına izin verilmediği bildirildi. 

Haluk Levent Suriye'li çocuklara nedeniyle gelen tepkilere cevap verdi

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