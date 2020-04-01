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Güncel

Fransa'da durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 4 bin 32'ye yükseldi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 509 artarak 4 bin 32'ye yükseldi

01 Nisan 2020 Çarşamba 21:05 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 21:07
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En genç sakini 53 yaşında olan mahallede sessizlik hakim

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