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Fransa'da öldürülen Türk gencin cenaze namazı kılındı

Fransa'da, okuldan eve dönerken başından vurularak hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Akın Genç'in cenaze namazı Paris'in banliyösü Garges-les-Gonesse'de kılındı.

AA26 Aralık 2022 Pazartesi 20:04 - Güncelleme:
Fransa'da öldürülen Türk gencin cenaze namazı kılındı
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Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Aulnay-sous-Bois'da 15 Aralık'ta gerçekleşen olayda hayatını kaybeden ve otopsisi tamamlanan Genç'in cenazesi, Garges-les-Gonesse Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Selimiye Cami Derneği ve Lale Eğitim Kültür Merkezi'ne getirildi.

Trabzonlu Genç'in burada kılınan cenaze namazına ailesi, okul arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı. Genç'in tabutuna, Türkiye bayrağı ve tuttuğu takım olan Trabzonspor'un bayrağı sarıldı.

Akşam namazından sonra aynı camide Genç için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek.

Genç'in cenazesi, iki ağabeyinin yanı sıra aile üyeleriyle yarın İstanbul'a ardından çarşamba günü Trabzon'a ulaştırılarak törenle defnedilecek.

Genç için Fransa'daki okulunda 6 Ocak'ta da anma töreni düzenlenecek.

- Olay

Paris'te Ulusal Mimarlık Okulu'nda (ENSA) öğrenim gören Genç, 15 Aralık'ta okuldan dönerken ailesiyle yaşadığı kent Aulnay-sous-Bois'da başından vurularak hayatını kaybetmişti.

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