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Fransa’daki Türkler ‘Sarı Yelekler’ eylemine davullu zurnalı destek verdi

Fransa’da düzenlenen ‘Sarı Yelekler’ eylemine davul ve zurna ile katılan Türkler, Fransız protestocuları coşturdu.

  • İHA
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Fransa hükümetin başarısız ekonomi politikalarına karşı olarak düzenlenen halk hareketi “Sarı Yelekler” eylemleri devam ederken eylemlerin gerçekleştiği 2 bin noktadan birinden ilginç görüntüler geldi. Eyleme katılan Türk davul-zurna ekibi gösterileri şenliğe çevirdi. Davul-zurna sesine dayanamayan Fransızlar hep birlikte coşku ile oynadı. Eğlenceli görüntüler Fransa’daki Türkler tarafından paylaşıldı.

 

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