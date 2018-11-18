Fransa’daki Türkler ‘Sarı Yelekler’ eylemine davullu zurnalı destek verdi
Fransa’da düzenlenen ‘Sarı Yelekler’ eylemine davul ve zurna ile katılan Türkler, Fransız protestocuları coşturdu.
- İHA
Fransa hükümetin başarısız ekonomi politikalarına karşı olarak düzenlenen halk hareketi “Sarı Yelekler” eylemleri devam ederken eylemlerin gerçekleştiği 2 bin noktadan birinden ilginç görüntüler geldi. Eyleme katılan Türk davul-zurna ekibi gösterileri şenliğe çevirdi. Davul-zurna sesine dayanamayan Fransızlar hep birlikte coşku ile oynadı. Eğlenceli görüntüler Fransa’daki Türkler tarafından paylaşıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.