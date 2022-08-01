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Fransa'dan skandal bildiri: Türk ordusunu durdurmalıyız

Fransa'da Türkiye'yi hedef alan 102 parlamenter yayımladıkları ortak bildiride Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna karşı çıkılması çağrısında bulundu.

1 Ağustos 2022 Pazartesi 08:18 - Güncelleme:
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Avrupa'nın Türkiye düşmanlığı ve PKK sempatizanlığı devam ediyor. Fransa'da Türkiye'nin olası Suriye Operasyonu'na karşı çıkan vekiller bir bildiri yayınladı.

Türkiye'yi hedef alan bildiride Türk hükümetinin, "Ukrayna savaşı ile NATO'da merkez rolünü oynama statüsünden faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki saldırıları yoğunlaştırmak için Atlantik İttifakı'nın onayını elde etmeye çalıştığı" iddia edildi.

"Batılı ülkeler Türk ordusunu durdurmalı" çağrısında bulunan bildiride "Kürt müttefiklerimize (Terör örgütü PKK/PYD) bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz ve vermemeliyiz." ifadeleri kullanıldı.

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