IHA 23 Nisan 2020 Perşembe 12:48 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 13:17

Türkiye’den yurt dışına turist veya öğrenci olarak giden ve korona virüs salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan Türk vatandaşları Türk Hava Yolları’nın (THY) özel uçuşları ile Türkiye’ye dönüş yapmaya devam ediyor.

Tahliye uçuşları kapsamında 59 ülkedeki yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının 27 Nisan’a kadar Türkiye’ye dönmesi sağlanacak. Çeşitli nedenlerle geldikleri Fransa’da mahsur kaldıklarını Paris, Lyon ve Strazburg konsolosluklarına bildiren 696 Türk vatandaşının Türk Hava Yolları’nın uçuşlarıyla tahliye edilmeleri kararlaştırıldı.

Tahliye kapsamında bugün Paris’te bulunan Roissy Havalimanı’ndan 250 Türk vatandaşı, İstanbul’a uçtu.

İstanbul Havalimanı’na inecek olan yolcular, otobüslerle 14 gün karantinada tutulmak üzere Kocaeli’deki yurtlara götürülecek.

KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'YE GELİYORLAR



Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinin girişimiyle yurda dönmek için başvuruda bulunan 182 Türk vatandaşı, Haydar Aliyev Havalimanı'ndan yerel saatle 12.20'de Türkiye'ye hareket etti.

Yolcular, ramazan ayını ülkelerinde geçirecek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

İş için Bakü'ye gelen fakat salgın nedeniyle burada kalan iş adamı Necmi Saykun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yurda dönüşlerini sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkürlerini iletti.

Bakü'de gerektiğinden fazla kalarak mağduriyet yaşadıklarını söyleyen Saykun, "Sağ olsun hükümetimiz, devletimiz bu mağduriyeti giderdi. Ülkemize dönüyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı'nı ailemizle geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Gezmek için geldiği Bakü'de kalan Ali Bozyiğit de yurda dönüşlerini sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yurda dönen vatandaşların 14 günlük karantina süreci için Ankara'da yurtlara yerleştirilmesi öngörülüyor.

Dün akşam da Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'den 179 Türk vatandaşı Türkiye'ye gönderilmişti.

Bakü'de kalan Türk vatandaşlarını yurda götürmek için 2 uçak seferi daha düzenlenecek ve böylece yaklaşık 700 kişi Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmüş olacak.