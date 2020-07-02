Fransa'nın 'ali cengiz oyunu' tutmadı! Türkiye'den net cevap: Belgelerle kanıtlandı, özür bekliyoruz

02 Temmuz 2020 Perşembe 13:11 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 14:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da Heiko Maas ile birlikte ortak açıklama yaptı.

Türkiye'nin Fransız gemilerine kilit attığı iddialarıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Gemilerimizin Fransız gemilerine kilit attığı iddiası doğru değildir. Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir" ifadelerini kullandı.Bakan Çavuşoğlu'nun açıklarımının önemli satır başları;



Libya konusunda bizim tutumumuz net. Bizim orada verdiğimiz askeri iş birliği anlaşmamız çerçevesinde danışmanlık. Bizim ilişkilerimiz de anlaşma da meşru olan hükümetle. Hafter'in bir meşruiyeti yok. BM de diyor ki Sarrac ile çalışın, diğerleriyle bağınızı kesin.

Fransa Hafter’e silah veriyor bunlar konuşulmuyor, Türkiye’nin Libya’da meşru yönetimle ilişkileri konuşuluyor. Fransa'nın son zamanlarda kaybettiği zeminden dolayı Türkiye karşıtlığını görüyoruz.

Fransa, meşru olmayan Hafter'e silah veriyor. Türkiye'nin meşru yönetimle ilişkileri konuşuluyor. Burada bir çelişki var gerçekten. Her şeyden önce dürüst ve samimi olmamız lazım.

Aynı dürüstlüğü Fransa'nın Doğu Akdeniz'de iddiasında da söylemek gerekiyor. Fransa gerek AB'ye gerek NATO'ya doğruyu söylememiştir. Türkiye'nin gemileri kilit atmamıştır. Raporlarla belgelerle biz bunu kanıtladık.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: FRANSA'NIN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİYOR

Fransa'nın yanlış bilgilerle Türkiye aleyhtarlığı yapacağı yerden samimi bir itirafta bulunması lazım. Bizim de Fransa'dan beklentimiz doğru bilgi vermemesinden dolayı amasız mamasız net bir şekilde özür dilemesidir. Birisi yanıltmış olabilir yönetimi. Bu yönetimin Türkiye'den özür dilemesi gerekiyor.

Fransa'nın kaybettiği zeminden dolayı bir Türkiye karşıtlığını görüyoruz. Suriye'de terör devleti kurma projesi vardı, bu ortadan kalktı. Libya'da da darbeciyi desteklediler. Bunun agresifliğini Türkiye'den çıkartmaması lazım.

Fransa da gelsin, hep beraber çalışalım. Müttefikler olarak bizim birlikte çalışmamız lazım, Fransa'nın da bu çizgiye gelmesi lazım.

Bana göre Hafter şansını kaybetti, Libya'da tarafların masaya oturması konusunda biz Türkiye olarak katkımızı devam ettireceğiz. Bizlerin de yapıcı rolü önemli olacaktır. Almanya ile bu konuda da çalışmaya devam edeceğiz.