Fransa'nın DEAŞ ve PKK ile derin ilişkilerini ortaya koyan belgesel, TRT'de yayınlandı

AA 13 Kasım 2021 Cumartesi 00:18 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 00:19

TRT'nin resmi belgelere dayanarak Fransız şirket Lafarge'ın Suriye'de terör örgütleriyle ilişkilerini belgeler ve tanıklıklar üzerinden anlatan The Factory belgeselinin ilk bölümü, TRT World ve TRT Haber'de yayınlandı.

Belgeselde, çimento üreticisi Lafarge'ın Suriye'de faaliyette bulunduğu süre zarfında fabrikanın çalışmaya devam etmesi için terör örgütü PKK ve DEAŞ'a ödeme yaptığı ve bunun Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği ortaya konuldu.

Lafarge tesisleri, Ayn el-Arab'ın 50 km güneydoğusunda konumlandırılırken, şirkete ait 2011 tarihli bir belgede, terör örgütü PKK'ya bağış ve vergi adı altında ya da çalışanlarının serbest bırakılması karşılığında milyonlarca dolar para ödendiği tespitine yer verildi.

TRT'nin ulaştığı şirket yöneticilerine ait elektronik posta gönderilerinde ise Lafarge'ın tesisin faaliyetini sürdürmesi için 2013-2014 yıllarında terör örgütü DEAŞ'a aylık on binlerce avro ödeme yaptığı ve söz konusu dönemde Suriye'nin petrol kaynaklarını elinde tutan bu terör örgütünden milyonlarca dolarlık ham madde satın aldığı belirlendi.

Fransa'nın resmi yasaklara ve yaptırımlara rağmen ülkesinden bir şirketin bu kirli ilişkilerini açıkça desteklediğine işaret edilen belgeselde, şirketin başkan yardımcısı Christian Herrault'a dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius tarafından şirketin Suriye'de kalması gerektiği yönünde telkinde bulunulduğu da belgeleriyle izleyicinin bilgisine sunuldu.

Öte yandan, belgeselde eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Beşşar Esed ile Lafarge'ın Suriye pazarına girişine dair görüşme yaptığına işaret edildi.

Lafarge, Lübnan, Ürdün ve Danimarka'nın yanı sıra Fransa Kalkınma Ajansı ile Avrupa Yatırım Bankası gibi 16 banka tarafından fonlanırken, şirket finansmanının yüzde 45'ini sağlayan Avrupa Yatırım Bankası bir adım öne çıkıyor.

The Factory'nin ikinci bölümü 13 Kasım Cumartesi günü saat 21.00'de TRT Haber'de Türkçe ve TRT World'de İngilizce olarak yayınlanacak.

Anadolu Ajansı (AA), Lafarge'ın DEAŞ'ı Fransa istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgelere ulaşmıştı.

AA'nın elde ettiği Fransız kurumlarına ait belgeler, dünyanın en büyük çimento üreticilerinden Fransız Lafarge'ın DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiğini ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gözler önüne sermişti.