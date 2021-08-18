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Fransa'yla 'kafe' krizi! Suç duyurusunda bulunacaklar

İstiklal Caddesi'ndeki Fransız Başkonsolosluğu ve Kültür Merkezi binasındaki kafenin işletmecileri, başkonsolosluğun zorla tahliye kararını yargıya taşıdı. İşletmenin avukatı Sofuoğlu, 'Bu muamele demokrasisi ile övünen Fransa'nın hukuku ne denli ayaklar altına aldığının açıkça göstergesidir' dedi. Başkonsolos ve diğer yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladılar.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:41 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:46
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Taksim İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Fransız Başkonsolosluğu ve Fransız Kültür Merkezi binası içindeki alanda faaliyet gösteren kafenin işletmecileri, başkonsolosluğun zorla tahliye kararına isyan etti. Kafe sahipleri, kendilerini haksız yere çıkarmak isteyen konsolosluğa tazminat davası açarken, Başkonsolos ve diğer yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladılar.

Milliyet'in haberine göre, müvekkillerinin bina içerisindeki 352 metrekarelik alanın kiralanması konusunda Büyükelçilik ile kira sözleşmesi imzaladıklarını ve bu alanı kafe/bistro olarak işlettiklerini belirten avukat Cem Murat Sofuoğlu, "1 Ağustos tarihinde müvekkilimin işyerine girişi engellendi. Konsolosluğun bu eylemi TCK kapsamında suç teşkil etmekte. Kira sözleşmesine göre zilyetliğine kiracı sıfatıyla kullanım hakkına sahip olan müvekkilin konut dokunulmazlığı, mülkiyet hakkı, özel hayatının gizliliği ihlal edilmiştir" diye konuştu. Sofuoğlu, "Bu muamele demokrasisi ile övünen Fransa'nın hukuku ne denli ayaklar altına aldığının açıkça göstergesidir" dedi.

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