Fransız belediye başkanının Vakfıkebir ekmeği şaşkınlığı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Garges Les Gonesse şehrinin Belediye Başkanı Benoit Jimenez ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Belediye Başkanı Jimenez'e Büyükşehir Belediyesini ziyareti sırasında Genel Müdür Benoit Nagel, Bursalı olan Belediye Başkan Yardımcısı Gülseren Ekici, Trabzonlu olan Belediye Encümeni Müfit Birinci ve Niğdeli olan Belediye Encümeni Fatih Karakadağ eşlik etti.

Fransa'da ve şehirlerinde çok sayıda Trabzon ile Karadeniz hemşehri derneği bulunduğunu, kendisinin de Trabzonsporlu olduğunu belirten Belediye Başkanı Jimenez, "Şehrimizde 2 binin üzerinde Türk vatandaşımız yaşamaktadır. Türk Belediye Başkan Yardımcımız ve Türk encümenlerimiz var. Güzel bir ilişkimiz ve diyaloğumuz var. Bugün de güzel kentinizdeyiz. Bizi ağırlamanızdan ve gösterdiğiniz misafirperverlikten çok memnun kaldık. 2023 yılında Garges Les Gonesse şehrimizde 24 Şubat Trabzon'un Kurtuluşu etkinliği gerçekleştirmek istiyoruz. Bu etkinliğe Karadeniz Bölgesi'nden olan ve ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızı da davet edeceğiz" dedi.

"GARGES LES GONESSE BELEDİYE BAŞKANIMIZ ZATEN TRABZONSPORLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vekili Atilla Ataman ise, "Trabzonlu hemşehrilerimize dünyanın her bölgesinde rastlayabilirsiniz ve her şeyi başarmak için tüm güçleriyle çalışırlar. Sizin ekibinizde de Trabzonlu hemşehrimizin olması da bunun bir göstergesidir. Sizleri şehrimizde ağırlamaktan çok mutlu olduk. 24 Şubat Trabzon'un Kurtuluşu etkinliğini Fransa'da, Paris'e 15 kilometre mesafede olan Garges Les Gonesse şehrinizde gerçekleştirmek istemeniz bizi ayrıca gururlandırmıştır. Orada planladığınız etkinlikte biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Garges Les Gonesse Belediye Başkanımız zaten Trabzonsporlu olduğunu söyledi. Bugün kravatının da bordo mavi olduğunu görüyoruz. Şampiyon şehre kendisini tekrar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, ziyaretin sonunda Garges Les Gonesse Belediye Başkanı Benoit Jimenez ve beraberindeki heyete çeşitli hediyeler takdim etti. Türkiye'nin, farklı ülkelerden gelerek ülkeye sığınan insanlarla ekmeğini paylaştığını belirten Başkan Vekili Ataman, "Biz de size Vakfıkebir ekmeğimizi hediye etmek istiyoruz" dedi. Ziyaret, Başkan Vekili Ataman ve Başkan Jimenez'in hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.