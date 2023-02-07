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Fransız dergisinden büyük alçaklık! Türkiye'de yaşanan depremle alay ettiler

Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye'nin 10 ilini yıkan depremlerle alay etti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizildi ve üzerine 'Tank yollamaya bile gerek yok' yazdı.

IHA7 Şubat 2023 Salı 09:52 - Güncelleme:
Fransız dergisinden büyük alçaklık! Türkiye'de yaşanan depremle alay ettiler
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'nin 10 şehrinde ve Suriye'de binlerce insanın ölümüne neden oldu. Türkiye tüm kurumları ve halk desteği ile deprem için seferber olurken tüm dünyadan da destek mesajları yağdı. Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi ise depremle alay ederek provokatif bir karikatürü 'Günün çizimi' olarak yayınladı. İnsanlıktan ve vicdandan uzak çizimde, yıkık binalar resmedilerek 'Türkiye depremi' ibaresine yer verildi ve yorum olarak "Tank göndermeye bile gerek yok" yazıldı. Küstah karikatür derginin Twitter hesabından da yayınlandı.

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