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Fransız Ghazli'den Türkiye'ye maske övgüsü: Cumhurbaşkanı Erdoğan halkı ile ilgileniyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinden övgüyle bahsettiği videolarla Türkiye ve Fransa basınında gündem olan Fransız Mourad Ghazli, çektiği yeni eczane videosuyla yine gündeme geldi. Ghazli, 'Bu iş bu kadar basit' diyerek, paylaştığı video sonrası Türkiye'de maske sorunu yaşanmadığını belirtti.

DHA04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:45 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:48
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Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki markette geçen ay çektiği videoyla gündeme gelen, yerleşik Cezayir asıllı Fransız Mourad Ghazli, kısa süre önce Türk vatandaşlığına geçti. Ghazli, bu kez de eczaneye giderek, yeni kimliğini gösterip, maskesini aldı. Eczaneye gittiği sırada da canlı yayın yapan Ghazli, 'Maske yok' eleştirilerine cevap verdi. Ghazli, "Bu iş bu kadar basit" diyerek, paylaştığı video sonrası Türkiye'de maske sorunu yaşanmadığını belirtti. Çektiği videoda, içeri girerek, Türkiye Cumhuriyeti yeni kimlik kartını eczacıya uzatan Ghazli, kendisine ait 5 maskeyi aldı. Hiçbir ücret ödemeden eczaneden çıkan Ghazli, maske aldığı süreci başından sonuna kadar kaydetti.

Mourad Ghazli, "Haftada 5 maskem ücretsiz. Evet; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkı ile ilgileniyor" dedi. Ghazli'nin bu videosu, sosyal medya hesabında da binlerce beğeni ve yorum aldı. Ghazli'nin paylaşımı, dünyaca ünlü Fransız rapçi Booba tarafından tekrar paylaşıldı.

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