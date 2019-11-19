21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7283
  • 6,3426
  • 270.904
  • 106837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Fransız kadın PKK yandaşlarına böyle haykırdı: Ne mutlu Türk'üm diyene

Fransa'da Morgane isimli Fransız kadın, PKK'ya destek eylemi yapan terör örgütü yandaşlarına 'PKK teröristtir' deyip daha sonra 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diye bağırdı.

Haberin
videosu
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları örgüt paçavralarıyla Fransa'da eylem yapmaya çalışan teröristler, uzun zaman unutamayacakları bir olayla karşı karşıya geldiler. Bir Fransız kadın terör ögütü yandaşlarının yanına yaklaşarak, "PKK teröristir" deyip daha sonra "Ne mutlu Türküm diyene" diye bağırdı.  Bu olanlar karşısında neye uğradıklarını şaşıran teröristler şaşkına dönerken, bazıları Fransız kadının üzerine yürüp darp etmeye kalktı.
 
FRANSIZ POLİSİ TERÖRİSTLERİ DURDURMADI
 
Kadını kurtarmaya çalışan iki kişi, terör örgütü yandaşları tarafından darp edilirken, olaylar sonrasında Fransız polisi yine şaşırtmadı ve terör yandaşlarına müdahalede bulunmadı.

El Bab´ı kana bulamıştı! MİT´in başarılı operasyonuyla yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya MİG-29'ları teslim etti

Rusya MİG-29'ları teslim etti

Afyonkarahisar-Konya kara yolunda feci kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı

Afyonkarahisar-Konya kara yolunda feci kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı

'Türkler dünyaya hep Batı medyasından anlatıldı'

'Türkler dünyaya hep Batı medyasından anlatıldı'

Türkiye-İran sınırında deprem

Türkiye-İran sınırında deprem

'Bu sistemle İsa peygamber İngiltere vizesi alamazdı'

'Bu sistemle İsa peygamber İngiltere vizesi alamazdı'

Anayasa Mahkemesi'nden gazetecileri ilgilendiren karar: İptal edildi

Anayasa Mahkemesi'nden gazetecileri ilgilendiren karar: İptal edildi

80 yaşındaki kadın eşini odunla dövüp, bıçakladı: El sıkışıp, barıştılar

80 yaşındaki kadın eşini odunla dövüp, bıçakladı: El sıkışıp, barıştılar

7 aylık hamile eşinin karnının düz olduğunu görünce... Mezar açtıran şüphe

7 aylık hamile eşinin karnının düz olduğunu görünce... Mezar açtıran şüphe
 

POPÜLER HABERLER

Fransız kadın PKK yandaşlarına böyle haykırdı: Ne mutlu Türk´üm diyene

Fransız kadın PKK yandaşlarına böyle haykırdı: Ne mutlu Türk´üm diyene

Forma numaralarının anlamları!

Forma numaralarının anlamları!

Sığırcık kuşlarından görsel şölen

Sığırcık kuşlarından görsel şölen

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA