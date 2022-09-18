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Fransız kanalı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstünlüğünün kanıtı

Dünyanın konuştuğu fotoğrafa ilişkin analizde bulunan Fransızlar, 'Bu kareyle Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünlüğünü kabul ettirdi' yorumunda bulundu.

18 Eylül 2022 Pazar 10:12 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılan liderlerle bir araya geldiği kare dünya basınında gündem oldu.

FRANSIZ KANALI: ERDOĞAN'IN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN KANITI

Fransız LCI televizyonu, Erdoğan'ın, Ebedi Şehir Kompleksi'ni ziyareti sırasında zirveye katılan diğer ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdiği sohbete ilişkin fotoğrafa vurgu yaptı. Yayına katılanlar, liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediğine dair kareyi yorumladı. Konuklar, "Erdoğan'ın üstünlüğünü empoze edişinin kanıtı." ifadesini kullandı.

"PUTİN, TALEP EDEN POZİSYONDA"

Liderlerin beden dillerinin analiz edildiği yayında, "Putin, artık talep eden pozisyonda." şeklindeki görüş paylaşıldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi
  • Fransız kanalı
  • Putin

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